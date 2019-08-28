Общественный совет при Минздраве: профессия медика и забастовка несовместимы

Общественники признают существование проблем в работе скорой помощи, но заявляют о недопустимости забастовки врачей.

"Общественный совет считает, что профессия медицинского работника несовместима с таким понятием, как забастовка", - приводит сайт регионального Минздрава мнение представителей общественного совета.

"Сотрудники медицинских организаций имеют право бороться за свои права. Это, разумеется, относится и к БСМП и её структурному подразделению – станции скорой медицинской помощи.Понятно, что эти проблемы возникли не сегодня. Министерство здравоохранения Карелии и администрация БСМП предпринимают меры к нормализации ситуации. Так, в 2019 году неоднократно проводились заседания специально созданной по инициативе министра здравоохранения рабочей группы. Частично решена одна из главных проблем –комплектованности кадрами, часть проблем по заработной плате", - утверждается в заявлении совета.

Общественники настаивают на создании "дорожной карты", в которой чиновники и администрация больницы пропишут все варианты выхода из кризиса.

"Считаем правильным создание "дорожной карты", в которой необходимо отразить все принимаемые в соответствии с законодательством меры, как руководством Больницы скорой медицинской помощи, так и Минздравом Карелии для решения всех вопросов, выдвинутых сотрудниками станции скорой помощи. На наш взгляд, проведение этих мероприятий позволит предотвратить проведение "итальянской забастовки"", - говорится в заявлении.

Напомним, сотрудники БСМП заявили, что они решились на протест из-за несогласия с уровнем затрат и экстремальной перегруженностью на работе.