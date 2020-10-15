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Общественный транспорт должен принадлежать городу, считают участники опроса

Новости. Общество
14:00, 16 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Более 800 человек ответили на вопрос: в чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал.

Так, 842 человека ответили на вопрос: в чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал.

Большинство участников опроса – 348 человек (41%) считают, что транспорт должен принадлежать муниципалитету и более жестко контролироваться.

Чуть меньшее количество респондентов – 284 (33%) думают, троллейбусы с автобусами лучше отдать республиканским властям – хоть финансирование будет.

А 210 проголосовавших (2%) выбрали вариант, что "кому ни отдай, все равно порядка не будет".

Напомним, 6 октября горожане создали петицию в адрес Путина, в которой потребовали наладить работу общественного транспорта в Петрозаводске. Авторы обращения рассказали, что устали от грязных автобусов, хамства водителей, срывов графика движения.

С этими же жалобами обращались горожане и в администрацию Петрозаводска.

Также поступали обращения по поводу плохой работы маршрутных автобусов и несоблюдения водителями санитарных требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
andruh
2020-10-16 14:22:37
А где можно подать петицию против новых остановок,пусть отвезут их в Сочи,там как раз для проветривания сеточка хорошо будет...
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