«Обслуживание приборов учета и не только»: в КРЦ рассказали об услугах для петрозаводчан

В число самых популярных услуг от «Комплексного расчетного центра» для физических лиц входят: первичная установка, замена, опломбировка и поверка приборов учета воды.

При замене счетчиков специалисты «КРЦ» приобретут и установят ИПУ, а также опломбируют систему учета холодного водоснабжения и оформят акт ввода прибора в эксплуатацию. Обращаем внимание, что при установке счетчиков на холодную воду пломбировку должны выполнять только специалисты АО «ПКС-Водоканал» как представители ресурсоснабжающей организации.

Помимо этого, компания выполнит услугу метрологической поверки ИПУ холодной и горячей воды. Для этого «КРЦ» сотрудничает с аккредитованными организациями, которые имеют право на выполнение поверочных работ и оформление актов ввода приборов учета в эксплуатацию. В случае, если при поверке счетчик процедуру не прошел, то платить за услугу абоненту не придется, а нужно будет лишь внести оплату за замену счетчика.

Поверка одного ИПУ занимает около 20 минут. Избегать процедуры нельзя, ведь с помощью нее можно увидеть, насколько корректно работает прибор учета. При необходимости дату поверки ИПУ можно уточнить в техническом паспорте прибора, в акте ввода счетчика в эксплуатацию и на сайте метрологической поверки. Также предварительно за месяц до поверки ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» в квитанциях для оплаты коммунальных услуг предупреждают потребителей о необходимости поверить счетчик. Для проведения работ не нужно демонтировать приборы учета, защитные панели или сантехнические короба вокруг устройств. Мастер подключает поверительную установку к системе водоснабжения через смеситель.