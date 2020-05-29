Обсуждение поправок в Конституцию России теснит тему коронавирусной инфекции

Переизбыток информации в СМИ и социальных сетях о пандемии коронавируса вызывает ожидаемую реакцию – хотя тема и не уходит из поля общественного внимания, оставаясь заглавной, но приобретает дополнительные сюжеты, причём не с болезнью связанные.

Погружение граждан страны в режим самоизоляции, вынужденного бездействия десятков миллионов людей, привело ожидаемо к обрушению экономики и, как следствие, масштабным социальным проблемам. Нет работы. Нет денег на жизнь. Как спасаться от растущих долгов по набранным кредитам? Десятки подобных проблем стали душить граждан. И вот в этой объективно сложной ситуации проявилась социальная природа Российского государства, когда руководство страны оперативно разработало самые разнообразные меры поддержки семей, детей, людей, лишившихся работы, бизнесменов, впавших в кризис и следом в отчаяние, и целых отраслей экономики. Бюджетный спасательный круг многим был брошен.

В результате пришло понимание того, насколько важно доделать то, что из-за коронавирусной инфекции было остановлено на полпути. Поправки в Конституцию России фактически уже принятые - все органы государственной власти уже проголосовали за них - осталось лишь провести через всенародное голосование. Это обязательное условие, сформулированное президентом России В. Путиным, который право окончательного решения передал гражданам. Пожелаем, проголосуем за поправку (множество изменений оформлены, как единая поправка в Основной закон страны) - значит, узаконим текст обновлённой Конституции. Не проголосуем, будем жить по ныне действующей Конституции. Ничего смертельного не произойдёт, конечно, но теперь ясно, что Основной закон страны может быть гораздо заботливее о гражданине.

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