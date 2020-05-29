890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кипрухин назначен главным по туризму в Карелии
Сегодня 07:20
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 1
Сегодня 12:00
В России от коронавируса скончалось рекордное число инфицированных 2
Сегодня 10:47
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки 14
Сегодня 09:37
Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 12 человек
Сегодня 11:57

Обсуждение поправок в Конституцию России теснит тему коронавирусной инфекции

Новости. Общество
17:32, 29 Мая 2020
Загрузка...

Переизбыток информации в СМИ и социальных сетях о пандемии коронавируса вызывает ожидаемую реакцию – хотя тема и не уходит из поля общественного внимания, оставаясь заглавной, но приобретает дополнительные сюжеты, причём не с болезнью связанные.

Погружение граждан страны в режим самоизоляции, вынужденного бездействия десятков миллионов людей, привело ожидаемо к обрушению экономики и, как следствие, масштабным социальным проблемам. Нет работы. Нет денег на жизнь. Как спасаться от растущих долгов по набранным кредитам? Десятки подобных проблем стали душить граждан. И вот в этой объективно сложной ситуации проявилась социальная природа Российского государства, когда руководство страны оперативно разработало самые разнообразные меры поддержки семей, детей, людей, лишившихся работы, бизнесменов, впавших в кризис и следом в отчаяние, и целых отраслей экономики. Бюджетный спасательный круг многим был брошен. 

В результате пришло понимание того, насколько важно доделать то, что из-за коронавирусной инфекции было остановлено на полпути. Поправки в Конституцию России фактически уже принятые - все органы государственной власти уже проголосовали за них - осталось лишь провести через всенародное голосование. Это обязательное условие, сформулированное президентом России В. Путиным, который право окончательного решения передал гражданам. Пожелаем, проголосуем за поправку (множество изменений оформлены, как единая поправка в Основной закон страны) - значит, узаконим текст обновлённой Конституции. Не проголосуем, будем жить по ныне действующей Конституции. Ничего смертельного не произойдёт, конечно, но теперь ясно, что Основной закон страны может быть гораздо заботливее о гражданине. 

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-29 18:44:36
фигня, 20 лет ждали и еще 16 подождем, рывок, он вот-вот, уже )
nae
2020-05-29 18:41:26
"Поправки в Конституцию России фактически уже принятые - все органы государственной власти уже проголосовали за них"

Ну и зачем этот цирк с народным, якобы, волеизъявлением?
Вася
2020-05-29 18:35:27
Российский врач рассказал о смертельных последствиях от проглоченной батарейки
User
2020-05-29 17:59:13
Маразм теснит здравый смысл, а понятия подменяют законы.
новый
2020-05-29 17:57:28
Теснит либерашек. Скоро поправки будут нами приняты и о либерастне можно будут забыть. А ежели кто-либо из них поднимет голову с целью нагадить стране - штрафовать нещадно. 350-тью тысячами больше не отделаются.
Вася
2020-05-29 18:46:57
новый, как там у вас погодка в хайфе?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»