Обучать циркачей собираются на базе одного из ФОК в райцентре Карелии

Студия циркового искусства будет открыта в физкультурно-оздоровительном центре Суоярви.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Всегда говорю, что в Карелии очень целеустремленная молодежь! Еще один яркий пример: 23-летняя Евгения Козлова. Девушка всегда хотела быть педагогом, много училась и теперь решила осуществить свою мечту — открыть цирковую студию в родном городе Суоярви. Направлений будет несколько: воздушная акробатика, эквилибристика и жонглирование. Освоить цирковые искусство Евгения готова помочь всем, не зависимо от возраста», — написал губернатор.



По его словам, создательница студии успешно защитила бизнес-план и средства на инвентарь получила в качестве финансовой помощи по линии Управления труда и занятости.



«Евгения стала первой из тех, кто получил повышенную выплату на развитие своего дела — 250 тысяч рублей. Такая возможность с сентября этого года есть у безработных жителей Карелии моложе 25 лет, которые решили стать индивидуальными предпринимателями. Кроме того, впервые на поддержку могут рассчитывать и те, кто решил зарегистрироваться в качестве самозанятых. Они могут получить 100 тысяч рублей», — добавил Парфенчиков.