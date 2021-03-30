Обустройством земельных участков под строительство жилья в Сортавале займется компания из Петрозаводска

ООО СП "Строймонтаж" оказалось единственным участником конкурса, организованного Управлением капитального строительства Карелии.

Управление капитального строительства Карелии подвело итоги конкурса на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных в Сортавале под строительство жилья. На участие в конкурсе была подана всего одна заявка – от ООО СП "Строймонтаж" из Петрозаводска, поэтому торги признаны несостоявшимися. Однако с компанией "Строймонтаж" будет заключен контракт как с единственным участником конкурса. Цена контракта составляет более 88 миллионов рублей.

Напомним, средства на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья в Сортавале выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Она была утверждена правительством РФ с объемом ежегодного финансирования в один миллиард рублей, а Карелия попала в число регионов, для которых разработаны такие программы, как субъект федерации с наиболее сложной экономической ситуацией.