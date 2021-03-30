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Обустройством земельных участков под строительство жилья в Сортавале займется компания из Петрозаводска

Новости. Экономика
15:24, 31 Марта 2021
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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ООО СП "Строймонтаж" оказалось единственным участником конкурса, организованного Управлением капитального строительства Карелии.

Управление капитального строительства Карелии подвело итоги конкурса на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных в Сортавале под строительство жилья. На участие в конкурсе была подана всего одна заявка – от ООО СП "Строймонтаж" из Петрозаводска, поэтому торги признаны несостоявшимися. Однако с компанией "Строймонтаж" будет заключен контракт как с единственным участником конкурса. Цена контракта составляет более 88 миллионов рублей.

Напомним, средства на обустройство инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья в Сортавале выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Она была утверждена правительством РФ с объемом ежегодного финансирования в один миллиард рублей, а Карелия попала в число регионов, для которых разработаны такие программы, как субъект федерации с наиболее сложной экономической ситуацией.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-31 15:47:48
Вполне логично. Тамошний местечковый мэр завалил программу реконструкции набережной. Избранник народный :)
Гость
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