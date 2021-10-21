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Обвиняемого в сексуальном насилии фитнес-инструктора суд Петрозаводска приговорил к 7 годам колонии строгого режима

Новости. Криминал
13:50, 21 Октября 2021
фото: © ТАСС / Станислав Красильников

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Признанный виновным этот выходец из Армении также должен выплатить 250 тысяч рублей за моральный вред жертве насилия.

Судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов вынес приговор 31-летнему выходцу из Армении, обвиняемому не только в сексуальном насилии, и назначил ему 7 лет колонии строгого режима — на год меньше, чем просило гособвинение. Кроме того, осужденный по решению суда обязан выплатить молодой петрозаводчанке — жертве его насилия, 250 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее сообщалось, что подрабатывавший фитнес-инструктором мужчина — выходец из Армении, в 2020 году познакомился в ночном клубе в центре Петрозаводска с 25-летней девушкой и напросился к ней в гости. Оказавшись в ее квартире, мужчина, по версии следствия карельского Следкома, стал склонять свою избранницу к сексу. Когда она отказалась и начала сопротивляться, ухажер несколько раз ее ударил и совершил, как говорится в материалах дела, «насильственные действия сексуального характера». После этого жертва насилия обратилась в правоохранительные органы.

Фитнес-инструктору также было предъявлено обвинение в краже у отвергнувшей его девушки планшета и некоторых других вещей на сумму более 7 тысяч рублей. А также в краже 2 тысяч рублей с мобильного телефона его знакомого. Кроме того, во время обыска в карманах одежды фитнес-инструктора были обнаружены наркотики.

Приговор пока не вступил в законную силу и уже обжалован осужденным и его адвокатом в Верховный суд Карелии.

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Комментарии

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Лана Текучева
2021-10-21 14:20:02
Какая прелесть: сама пригласила, а потом пошла в "отказ"! Вот такие они эти петрозадовчанки. :)
Вася
2021-10-21 14:02:26
Нам Сибирь надо развивать, люди нужны.
Лана Текучева
2021-10-21 14:34:54
Вася,

Не девушка же будет развивать Сибирь. Она будет "разводить" лохов, зарабатывая по 250 тыр. Не дай Бог Вам оказаться в их числе! :)
Эксперд
2021-10-21 13:56:03
Ночной фотограф не хочет ехать на строгий режим и выплачивать моральный ущерб. Сторонники трясут плакатиками возле суда и требуют для него свободу , папиросы и усиленное питание.
Гость
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