Фитнес-инструктор, обвиняемый в сексуальном насилии, предстал перед судом в Карелии

Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемого в сексуальном насилии и других преступлениях выходца из Армении.

Подрабатывавший фитнес-инструктором мужчина познакомился в ночном клубе с 25-летней петрозаводчанкой и напросился к ней в гости. Оказавшись в квартире своей избранницы, обвиняемый, по версии следствия, стал склонять ее к сексу.

Когда она отказалась и стала сопротивляться, ухажер несколько раз ее ударил и совершил, как сказано в материалах дела, "насильственные действия сексуального характера". Жертва насилия написала заявление в правоохранительные органы.

В ходе следствия ему также было предъявлено обвинение в краже у отвергнувшей его девушки планшета и других вещей на сумму более 7 тыс. рублей, а также в краже 2 тыс. рублей с мобильного телефона его знакомого.

Кроме того, во время обыска в карманах одежды фитнес-инструктора были обнаружены наркотики.

Подсудимый находится под арестом.

По совокупности преступлений ему грозит до шести лет лишения свободы.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 5 мая.