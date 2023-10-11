Обвиняемый в краже житель Карелии скрылся от суда

Правоохранительные органы Прионежья объявили в розыск Дениса Древняка.
Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают Дениса Николаевича Древняка 1984 года рождения.
Мужчину обвинили в имущественном преступлении, но он скрылся от суда.
Всех, кто знает, где искать злоумышленника, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 8 911-660-57-27, 8 (814-2) 57-96-16, 8 (814-2) 739-638.
Конфиденциальность гарантируется, заявили в региональном МВД.
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