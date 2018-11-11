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Новости. Общество
09:16, 11 Ноября 2018
фото: со станицы Сергея Колтырина "ВКонтакте"

Обвиняемый в развращении подростка Колтырин отказался от адвоката при неясных обстоятельствах

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Адвокат Виктор Ануфриев больше не представляет в суде интересы директора Медвежьегорского музея Карелии Сергея Колтырина по делу о развратных действиях.

"8 ноября в Медвежьегорске он через следователя получил постановление об отказе от его услуг. Теперь его будет защищать адвокат из Петрозаводска, но кто это и кем он был нанят — неизвестно", - сообщает издание 7х7.

Отмечается, что договор с Ануфриевым заключал брат Колтырина Владимир. Причина, по которой Сергей Колтырин отказался от услуг адвоката, Владимиру неизвестна. Со слов Ануфриева, директору музея кто-то нанял адвоката из Петрозаводска, и это был не его брат. Отказ от услуг адвоката Сергей Колтырин пишет уже не в первый раз. Во время первого визита в сегежское СИЗО Колтырин написал заявление, в котором отказался от услуг любых адвокатов, кроме государственного.

"Я приехал к нему в следственный изолятор в Сегежу. Там оказалось, что не по его воле было написано это заявление. И он написал другое — о том, что он желает, чтобы защиту осуществлял именно я, и от всех других адвокатов, в том числе от того местного, он отказывается. Сейчас все вернулось на круги своя. Я понимаю его состояние — он не борец, он человек, который, вероятно, не умеет сопротивляться грубости и напору. Мне непонятно другое. Если следствие утверждает, что его вина доказана и нет сомнений, то какой смысл этой игры в адвокатов? Ну будет Сидоров или Петров адвокат. Если следствие уверено в своей позиции, что, казалось бы, в нашей судебной системе может сделать адвокат?" — сказал Ануфриев.

С момента получения постановления Виктор Ануфриев не имеет право посещать Колтырина и участвовать в следственных действиях. С 8 ноября его будет защищать другой адвокат.

По версии следствия, в сентябре Колтырин и его знакомый Евгений Носов совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Обвиняемые арестованы до 27 ноября. Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий).

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