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Новости. Общество
11:10, 08 Ноября 2018

Суд дал Дмитриеву время на знакомство с материалами дела, заседание перенесено на 18 декабря

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Петрозаводский городской перенес на 18 декабря рассмотрение дела главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, чтобы подсудимый смог познакомиться с материалами первого уголовного дела.

"Было заявлено ходатайство Дмитриевым Юрием Алексеевичем, чтобы ему дали возможность закончить знакомство с материалами первого уголовного дела. Суд предоставил ему эту возможность. Ну и по организационным соображениям заседание назначено на 18 декабря", - сказал адвокат Виктор Ануфриев.


В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.
Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Он был снова взят под стражу.

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