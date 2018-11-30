Обвиняемый в создании площадки ИГ* в соцсети "ВКонтакте" житель Карелии признал вину

Ранее осужденный боевик террористической организации "Исламское государство"*, обвиняемый в призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в соцсети "ВКонтакте", признал вину,

Как пишет РИА Новости, в пятницу Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела уроженца Грозного и жителя Карелии Ахмеда Эльсанукаева. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации.

"Я осознал свою ошибку, признаю свою вину", — сказал Эльсанукаев.

Как стало известно в суде, ещё до процесса его защитником было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Прокурор, как и другие стороны, поддержал ходатайство, после чего суд его удовлетворил.

"Суд принял решение продолжить рассмотрение дела в особом порядке", — огласила решение судебная коллегия.

В начале марта 2017 года Эльсанукаев был осужден по другой статье — покушение на участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Тогда Ленинский районный суд Грозного приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима и году ограничения свободы.

По данным следствия, обвиняемый, уехавший из России в конце весны 2015 года, находился на территории лагеря по подготовке боевиков ИГ* на границе Турции и Сирии. В составе группы боевиков Эльсанукаев прошел обучение и готовился к ведению боевых действий. Именно там, по версии следователей, он создал площадку на базе социальной сети "ВКонтакте", при помощи которой призывал жителей РФ к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, вербовал людей и оправдывал терроризм. В конце лета 2016 года мужчина вернулся в Россию, после чего скрывался на территории Чечни, но был задержан. Сейчас 30-летний обвиняемый содержится в СИЗО в Москве.

На суде прокурор добавил, что речь идет о видеоролике экстремистского характера, размещенном Эльсанукаевым с помощью страницы во "ВКонтакте" под своей фамилией, но с другим именем, в марте 2016 года. Гособвинитель также отметил, что ещё до публикации ролика обвиняемый изучал в интернете материалы про наиболее агрессивные формы ислама.

"Эльсанукаев разделял идеологию ИГИЛ*, положительно относился к идеологии насилия, испытывал неприязнь к людям, не исповедующим ислам, а также к мусульманам, впавшим в неверие", — рассказал прокурор.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.