Обвиняемый в убийстве девушек в Петрозаводске Антон Ипатов начал знакомиться с материалами дела

Следователи передали для ознакомления материалы уголовного дела Антону Ипатову, обвиняемому в убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Юрий Петровский.

"Знакомимся с материалами дела. Где-то еще неделя понадобится на ознакомление. После этого, вероятно, дело уйдет в прокуратуру для обвинительного заключения", - сказал Петровский.

В сентябре прошлого года шесть раз судимый 29-летний Антон Ипатов ножом убил двух девушек в Петрозаводске. Несколькими днями ранее он порезал 15-летнюю знакомую. Кроме того, в июне прошлого года он во время застолья жестоко избил своего приятеля. В результате потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Проведенные экспертизы показали, что Ипатов вменяем.

Ипатов содержится в петрозаводском СИЗО № 1 на улице Герцена.