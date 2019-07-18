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Новости. Криминал
09:23, 18 Июля 2019
фото: Следком

Обвиняемый в убийстве девушек в Петрозаводске Антон Ипатов начал знакомиться с материалами дела

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Следователи передали для ознакомления материалы уголовного дела Антону Ипатову, обвиняемому в убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Юрий Петровский.

"Знакомимся с материалами дела. Где-то еще неделя понадобится на ознакомление. После этого, вероятно, дело уйдет в прокуратуру для обвинительного заключения", - сказал Петровский.

В сентябре прошлого года шесть раз судимый 29-летний Антон Ипатов ножом убил двух девушек в Петрозаводске. Несколькими днями ранее он порезал 15-летнюю знакомую. Кроме того, в июне прошлого года он во время застолья жестоко избил своего приятеля. В результате потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Проведенные экспертизы показали, что Ипатов вменяем.

Ипатов содержится в петрозаводском СИЗО № 1 на улице Герцена.

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Комментарии

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Тюлень Ладожский
2019-07-18 10:17:51
Все небось забыли, что первый коммент после первого убийства был в поддержку этого... существа. Не живи, мол, и не убьют.
Lana
2019-07-18 11:13:01
Тюлень Ладожский,

Напомни чей?
Lana
2019-07-18 10:10:38
Сволочь! Таких надо сразу к стенке!
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