Обвиняемый в зверском избиении отделался условным сроком в Карелии

Суд Кемского района Карелии вынес приговор местному жителю, который жестоко изувечил своего знакомого.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года в квартире дома в поселке Рабочеостровск подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым, схватил деревянную палку и избил его. Потерпевший получил множественные травмы головы и тела, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу.