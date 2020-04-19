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Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета не дает показания

Новости. Криминал
18:40, 19 Апреля 2020
фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов
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"Столице на Онего" стали известны подробности уголовного дела в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Арестованный 20 марта Петрозаводским городским судом по обвинению в получении двухмиллионной взятки заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Валерий Матвеев вину в преступлении не признает. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах, сообщивший, что в настоящее время Матвеев также не дает никаких показаний по уголовному делу. Защищающий депутата адвокат Валерий Хилькевич сообщил, что апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила решение горсуда об аресте Матвеева до 17 мая в силе.

Подробности здесь.

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Комментарии

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новый
2020-04-19 18:50:22
Пусть тогда отпускают, ежели работать не умеют. Нефиг за казенный чет кормить.
Гость
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