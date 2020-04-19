Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета не дает показания

"Столице на Онего" стали известны подробности уголовного дела в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Арестованный 20 марта Петрозаводским городским судом по обвинению в получении двухмиллионной взятки заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Валерий Матвеев вину в преступлении не признает. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах, сообщивший, что в настоящее время Матвеев также не дает никаких показаний по уголовному делу. Защищающий депутата адвокат Валерий Хилькевич сообщил, что апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила решение горсуда об аресте Матвеева до 17 мая в силе.

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