Обвиняемый во взяточничестве экс-сотрудник МЧС Карелии задержан в Хорватии и опасается экстрадиции

Российские власти направили в Хорватию запрос на экстрадицию бывшего сотрудника карельского МЧС, проходящего фигурантом дела о получении взятки.

Фигурант дела, являвшийся сотрудником карельского МЧС, был задержан при въезде из Словении в Хорватию в июне 2019 года, сообщает сайт Российского агентства правовой и судебной информации.

По информации источников "Столицы на Онего" в силовых органах, речь идет о бывшем сотруднике лицензионного отдела регионального МЧС.

Основанием для задержания стал запрос бюро Интерпола в Москве от мая 2015 года, поскольку в России мужчина является фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 833 тысяч рублей. Всего же в деле 14 эпизодов по коррупционным статьям УК РФ.

При задержании бывший сотрудник МЧС предъявил документы, выданные властями Исландии. Как выяснилось, у мужчины имеется двойное гражданство — России и Исландии.

Власти РФ направили в Хорватию запрос на экстрадицию задержанного, предоставив гарантии того, что он не преследуется по политическим мотивам, на основании расовой или религиозной принадлежности, национальности или взглядов, что ему будет предоставлено право на защиту, он не будет подвергнут бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Сам бывший сотрудник МЧС выступил категорически против экстрадиции в Россию, усомнившись в искренности заверений российской стороны.

Хорватский национальный суд пришел к выводу, что все условия для экстрадиции соблюдены, но мужчина обратился с жалобой на это решение в Верховный суд страны. Он заявил о риске быть подвергнутым в случае выдачи России бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, а также обратил внимание на тот факт, что до получения гражданства Исландии он был признан беженцем именно на основании его уголовного преследования в России.

Как сообщает сайт РАПСИ, задержанный "сослался на дело Алексея Петрухина (Aleksei Petruhhin v Latvijas Republikas, C-182/15), по которому суд ЕС постановил, что государство-член Евросоюза, получив запрос об экстрадиции гражданина другого государства-члена еврозоны, должно проинформировать это государство о получении запроса и передать ему гражданина в случае принятия этим государством такого решения в соответствии с Рамочным решением 2002/584 при условии, что государство-член ЕС вправе преследовать своего гражданина за преступления, в совершении которых он обвиняется за пределами страны. Верховный суд Хорватии обратился к суду ЕС в Люксембурге с двумя вопросами. Во-первых, следует ли на основании законодательства ЕС уведомлять власти государства, не являющегося членом Евросоюза, но входящего в Шенгенское соглашение, о поступлении запроса на экстрадицию лица, чьим гражданином оно является. Во-вторых, в случае, если такое уведомление необходимо и государство-член Шенгенского соглашения требует выдачи лица для изучения обвинений по запросу на экстрадицию, подлежит ли это требование удовлетворению на основании соответствующего договора между ЕС, Исландией и Норвегией (также не состоящей в Евросоюзе, но являющейся членом Шенгенского соглашения — прим. ред.). В постановлении суда ЕС говорится, что сторона, получившая запрос на экстрадицию лица, должна, прежде всего, удостовериться, что в случае его выдачи ему не будет грозить смертная казнь, оно не будет подвергнуто бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. В остальном порядок действий такой же, как в случае Петрухина".

Ранее сообщалось, что Россия отказалась выдавать задержанного в Карелии бывшего главного судебного пристава Армении