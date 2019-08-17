Россия отказалась выдавать задержанного в Карелии бывшего главного судебного пристава Армении

Россия отказала в экстрадиции бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна, подозреваемого на родине в крупных хищениях, сообщает "Коммерсантъ".

Как заявила пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, российская сторона не предоставила конкретных причин для отказа в выдаче Погосяна.

Пресс-секретарь пояснила, что Россия сослалась на положение Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Речь идет о 19 статье Конвенции, подразумевающей, что можно полностью или частично отказать в правовой помощи, если ее оказание грозит ущербом суверенитету или безопасности страны либо противоречит законодательству, пишет "Коммерсантъ".

"Никакой конкретной информации о конкретных мотивах (отказа.— “Ъ”) <…> предоставлено не было. В связи с этим Генпрокуратура Армении предложила, чтобы Генпрокуратура России предоставила четкие сведения о причинах отказа в выдаче Погосяна",— написала пресс-секретарь армянского ведомства в Facebook.

Напомним, Мигран Погосян был задержан 19 апреля в Петрозаводске, где он проживал в квартире одного из знакомых. Но уже 23 апреля Петрозаводский городской суд арестовал его на 40 дней, и Погосяна поместили в исправительную колонию № 9. Затем по решению суда он был помещен под домашний арест.

В своем последнем слове на заседании Верховного суда, где рассматривали апелляционную жалобу прокуратуры на решение городского суда Петрозаводска, который в конце мая выпустил из-под стражи под домашний арест бывшего главного судебного пристава Армении, сам Мигран Погосян был предельно краток. "Я думаю, всем понятно, что вся эта история - о политическом разногласии, то есть о моих убеждениях, и я надеюсь на то, что российская сторона поддерждит меня", - сказал бывший главный пристав Армении, который, оказавшись в России, попросил политического убежища.