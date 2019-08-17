Подписаться
Новости. Криминал
14:54, 17 Августа 2019
фото: www.aravot-ru.am

Россия отказалась выдавать задержанного в Карелии бывшего главного судебного пристава Армении

Загрузка...

Россия отказала в экстрадиции бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна, подозреваемого на родине в крупных хищениях, сообщает "Коммерсантъ".

Как заявила пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, российская сторона не предоставила конкретных причин для отказа в выдаче Погосяна.

Пресс-секретарь пояснила, что Россия сослалась на положение Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Речь идет о 19 статье Конвенции, подразумевающей, что можно полностью или частично отказать в правовой помощи, если ее оказание грозит ущербом суверенитету или безопасности страны либо противоречит законодательству, пишет "Коммерсантъ".

"Никакой конкретной информации о конкретных мотивах (отказа.— “Ъ”) <…> предоставлено не было. В связи с этим Генпрокуратура Армении предложила, чтобы Генпрокуратура России предоставила четкие сведения о причинах отказа в выдаче Погосяна",— написала пресс-секретарь армянского ведомства в Facebook.

Напомним, Мигран Погосян был задержан 19 апреля в Петрозаводске, где он проживал в квартире одного из знакомых. Но уже 23 апреля Петрозаводский городской суд арестовал его на 40 дней, и Погосяна поместили в исправительную колонию № 9. Затем по решению суда он был помещен под домашний арест.

В своем последнем слове на заседании Верховного суда, где рассматривали апелляционную жалобу прокуратуры на решение городского суда Петрозаводска, который в конце мая выпустил из-под стражи под домашний арест бывшего главного судебного пристава Армении, сам Мигран Погосян был предельно краток. "Я думаю, всем понятно, что вся эта история - о политическом разногласии, то есть о моих убеждениях, и я надеюсь на то, что российская сторона поддерждит меня", - сказал бывший главный пристав Армении, который, оказавшись в России, попросил политического убежища. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"
12.08.2019, 13:06
Власти Петрозаводска прокомментировали расследование Мамонтова про дороги

Аналитика

16.08.2019 14:51
Обществоведение
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 4
Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
Федеральный памятник превращается в дрова 5
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 7
15.08.2019 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
Вся аналитика

Чтиво

15.08.2019 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 6
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
15.08.2019 15:25
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»