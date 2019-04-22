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Новости. Общество
09:53, 22 Апреля 2019

В Карелии задержан бывший главный судебный пристав Армении

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Главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян задержан в Карелии по запросу армянской стороны.

Об этом сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

"Погосян обнаружен и задержан в республике Карелии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции", - сказала Оганджанян.

Ранее в специальной следственной службе сообщили, что Погосян, занимая с 11 июня 2008 года, занимая должность главного принудительного исполнителя, назначил своего охранника на должность советника первого класса оперативного отдела принудительного исполнения центрального органа службы принудительного исполнения судебных актов, а личного водителя – на должность ведущего советника того же отдела.

Согласно материалам дела, они, как сотрудники этого отдела, фактически не выходили на работу и не исполняли обязанности, вытекающие из соответствующих должностей, а выполняли поручения Погосяна личного характера, хотя по поручению последнего получали зарплату и приравненные к ней платежи в общей сложности в размере 91,6 тысячи долларов.

Кроме того, заявили в следственном органе, Погосян, "используя свое должностное положение вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, с нарушением требований, предусмотренных законом и решениями правительства, заключил договор о приобретении товаров и оказании услуг с управляемыми через надежных людей организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность", нанеся государств имущественный ущерб в 41 тысячу долларов.
Погосяну вменяется также участие в управлении бизнес-структурами, зарегистрированными в офшорной зоне в Панаме, которые учредили в Армении у компанию "Бест реалти".

Указанная компания, согласно материалам дела, оказывала услуги по оценке недвижимости в результате чего из средств госбюджета ей было уплачено 90 тысяч долларов. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.

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Комментарии

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Нина Сергеевна
2019-04-22 10:05:38
У кого же скрывался этот Погосян ? У карельского Пагосяна ? Вот же как бывает .
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