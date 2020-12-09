Греция выдала России мужчину, избившего полицейского в Карелии

В Карелии в ближайшее время будет возобновлено расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, совершенного в 2015 году.

Карельские следователи намерены в ближайшее время возобновить расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в угоне и применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает сайт карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в октябре 2015 года обвиняемый совершил угон автомобиля в поселке Поросозеро. После этого он был задержан и при доставке в отдел полиции, находясь в служебном автомобиле, напал на одного из сотрудников полиции, причинив ему телесные повреждения.

В дальнейшем обвиняемый скрылся, выехав за пределы Карелии, и был объявлен в международный розыск. Затем он был обнаружен в Греции. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю.

На сайте Генпрокуратуры раскрыта личность выданного России фигуранта. Им оказался Максим Боднар. Он экстрадирован по требованию Генеральной прокуратуры России. Сообщается, что осенью 2015 года Боднар в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, но вскоре был задержан. Находясь в служебном автомобиле, он несколько раз ударил сотрудника полиции. Максим Боднар, а также фигурант другого уголовного дела, также обнаруженный в Греции, были доставлены в Россию в сопровождении спецконвоя.

Ранее сообщалось, что два жителя Карелии чуть не пустили под откос поезд, разобрав рельсы.