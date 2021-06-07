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В Карелии фельдшер, отказавшая в помощи умирающей женщине, получила условный срок

Новости. Криминал
06:40, 08 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Суд приговорил фельдшера, по вине которой скончалась жительница села Великая Губа в Медвежьегорском районе, приговорил к 1,5 годам условного срока, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в январе прошлого года фельдшер Медвежьегорской центральной районной больницы, получив сообщение о том, что жительнице села Великая Губа срочно требуется медицинская помощь, не выехала на вызов. Медработник дала лишь устные рекомендации по стабилизации состояния здоровья больной. Хотя женщина жаловалась на острую боль за грудиной, в том числе в области сердца. Подруга заболевшей ночью шесть раз вызывала скорую помощь, однако дежурившая на тот момент фельдшер приезжать к больной отказалась, а потом и вовсе прерывала телефонные разговоры.

Скорая медицинская помощь по вызову приехала только утром, когда сменилась дежурная, но было уже поздно, спасти женщину не удалось.

Следствием доказано, что преступное бездействие фельдшера, выразившееся в неоказании медицинской помощи больному, повлекло по неосторожности смерть потерпевшей.

Медвежьегорский районный, учитывая полное признание вины и раскаяние подсудимой, вынес обвинительный приговор фельдшеру и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Фельдшер лишена права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Напомним, фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения.

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Комментарии

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кир
2021-06-08 08:49:31
Нет причинно-следственной связи. Так можно и Шандаловича привлечь - он просил врачебную работу. А скольким людям он не помог и они скончались?
Гость
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