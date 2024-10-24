Обворовав сельчанку, мужчина оставил улику и был пойман по горячим следам на юге Карелии

Кража была раскрыта по горячим следам в Пряжинском районе.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от жительницы одного из поселков. Она сообщила, что кто-то проник к ней в квартиру и похитил имущество.

Как выяснилось, женщины не было дома несколько часов. Когда она вернулась, то заметила, что на веранде отсутствует стекло. В числе похищенного оказались два золотых кольца, а также банки с соленьями. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

Полицейские осмотрели территорию вокруг дома и нашли велосипед, которого хозяйка раньше не видела. Двухколесный транспорт стал уликой и помог раскрыть преступление.

Было установлено, что к краже причастен 37-летний мужчина, который приехал в поселок в гости к знакомым. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что в тот день употреблял алкоголь. После этого решил прокатиться на велосипеде, который взял у приятеля, а заодно забрался в чужой дом. Потом злоумышленник скрылся с места преступления, даже не вспомнив про велосипед. Похищенные кольца, по словам подозреваемого, он потерял.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.