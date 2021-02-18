Обзоры книг, игрушек от Академии любознательности

При посещении детского магазина глаза просто разбегаются от разнообразия товаров.

Полки заставлены книжками разных форматов, настольными играми, куклами, машинками. Как в этом ассортименте найти самый подходящий для малыша подарок? Мы рекомендуем заранее посмотреть обзоры книг, игрушек для детей разных возрастов на Академии любознательности. Также ознакомьтесь с нашими квестами для детей от 3 до 7 лет, которые можно провести в домашних условиях https://academy-of-curiosity.ru/product-category/product/

Классификация детских игрушек

Все игры для ребёнка можно разделить по категориям:

• Для развития движений и органов чувств. Такие игрушки предназначены для малышей до 1 года. Это погремушки, электронные мобили и развивающие коврики, а также пирамидки, мягкие кубики. Их задача развивать координацию движений, мелкую моторику, слух, зрение и осязание. Ребёнок с их помощью учится различать цвета и формы, разные материалы (пластмассу, дерево, ткань) и фактуру (гладкие поверхности, шершавые, с выпуклостями и канавками).

• Для знакомства с окружающим миром и природой. Это сюжетно-образные игрушки, например, наборы пластиковых овощей и фруктов, фигурки разных зверей и птиц, куклы и кукольный домик, элементы одежды, машинки и прочий игрушечный транспорт. Сюда относятся наборы для ролевых игр: доктор, полицейский, ученый, парикмахер, повар. С их помощью можно изучать не только предметы, но и действия, которые надо производить с ними.

• Для физического развития. В эту категорию входит детский транспорт, предназначенный для тренировки равновесия, – это велосипед, самокат, велобег, толокар. А также разные снаряды – мячи, скакалки, шведские стенки. Спортивный инвентарь выбирается, исходя из возраста и умений. Сюда можно отнести детское оружие с пульками для развития меткости наравне с дартсом.

• Дидактические игрушки. Они предназначены для расширения кругозора, интеллектуального развития. Их ценность в том, что обучение происходит в игровой форме. Для дошкольного возраста актуально приобретение конструкторов, сортеров, рамок-вкладышей, детских лото и домино, головоломок, пазлов и настольных игр-ходилок. Они способствуют тренировке памяти, развитию сообразительности, наблюдательности, внимания и логического мышления в целом.

• Для знакомства с наукой и техникой. Очень нравятся детям наборы для проведения опытов (микроскопы, вещества для простых химических реакций), а также технические игрушки. Они могут быть предназначены для конструирования автомобилей, самолётов из деталей. В дошкольном возрасте такие занятия способствуют возникновению интереса к таким наукам, как химия, физика и в целом к школьным программам.

• Для творческого развития и эстетического воспитания детей. Это детские музыкальные инструменты, куклы и декорации для домашнего театра, мольберты и наборы для творчества, рисования, лепки.

• Игрушки-забавы. Они вызывают смех и поднимают настроение. Часто это бывают зверушки, выполняющие смешные действия или издающие интересные звуки.

Подбирайте для своего ребёнка игрушки, соответствующие его возрасту и интересам.

Разновидности детских книг

На книжной полке у ребенка могут быть разные произведения. Книжки с красочными иллюстрациями и короткими предложениями подойдут для чтения мамами с самого раннего детства. Для младенцев существуют мягкие книжки с изображениями животных, их можно держать в неумелых ручках, жевать и даже брать с собой в ванную.

Годовалый ребёнок будет с удовольствием слушать сказку и рассматривать картинки. А если книжка выполнена в интересном формате, например, с вырубками, наклейками, пазлами или магнитными фигурками, то малыш сможет принимать активное участие в процессе чтения.

Дети постарше уже хорошо воспринимают более долгие рассказы с интересным сюжетом и яркими персонажами – это могут быть сказки, истории про животных или мультипликационных героев. А в возрасте 4-7 лет ребёнка заинтересуют рассказы про своих сверстников и энциклопедии.

Вот примеры того, что можно купить для дошкольника в книжном магазине:

• Сказки. Можно читать народные произведения или авторские. Сказкотерапия, как разновидность арт-терапии, способствует проживанию разных эмоций. На основе сказочного фольклора дети уже долгие поколения познают многие моральные и нравственные категории, учатся мыслить образно и задействовать своё воображение.

• Познавательные рассказы. Дети очень любознательны. Ответить на их многочисленные вопросы помогут произведения, повествующие о природных явлениях и мире животных, ситуациях в обществе, традициях.

• Приключенческие истории. Чаще всего главным героем таких рассказов является ребёнок. Детям интереснее читать о приключениях своего сверстника.

• Энциклопедии и другие книги научно-популярного формата. В них может быть в доступной форме рассказано о строении человеческого тела, о космосе и космических ракетах, о животных и растениях и т.д.

Выбирайте проверенные, интересные и познавательные игрушки и книги для своего ребёнка. А если вы хотите провести увлекательный вечер с детьми, можете воспользоваться набором для проведения детективного квеста от Академии любознательности. В комплект входят ребусы и задачки, которые подойдут для ребят 5-7 лет. А тематические декорации помогут вам создать антураж детективного агентства.

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