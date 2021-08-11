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Очаг африканской чумы среди диких кабанов выявлен в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
10:10, 12 Августа 2021
фото: © freepic

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В Вельском районе Архангельской области введен карантин по африканской чуме свиней, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В результате лабораторных исследований патологического материала от трупов кабанов (3 головы), обнаруженных вблизи деревни Кухтерево Вельского района  Архангельской области, выявлен генетический материал африканской чумы свиней (АЧС).

Указом губернатора Архангельской области с 10 августа 2021 года на территории Вельского района введен карантин по АЧС. В настоящее время ветеринарной службой Архангельской области проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Эпизоотический очаг африканской чумы свиней зафиксирован на территории поля «Лисье», расположенного на расстоянии 0,25 км на восток от деревни Кухтерево. В радиусе не менее 5 км от границ этого очага с учётом ландшафтно-географических особенностей местности и транспортных связей установлена угрожаемая зона.

На период действия ограничений установлены запреты, направленные на ликвидацию очага. Так, здесь запрещены охота, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма.

Напомним, в прошлом году в Вельском районе Архангельской области был пресечен вывоз свинины из зоны, в которой был установлен карантин по АЧС.

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