«Очень достойно»: центральная площадь поселка в районе Карелии цепляет глаз путников

Фотографиями благоустроенной центральной площади поделились в соцсетях.
В группе питкярантского краеведческого клуба «Оберег» обсудили благоустройство центральной площади в поселке Кааламо, расположенного в Сортавальском районе. По словам жительницы, проезжавшей мимо поселка, она была приятно удивлена состоянием площади.
«Очень достойно», — резюмировала она.
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