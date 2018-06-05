"Очень многое на Древлянке держалось на Алиханове"

Девлет Алиханов объявил о закрытии Попечительского совета Древлянки.

Девлет Алиханов, уже находясь в местах лишения свободы, принял решение о закрытии Попечительского совета Древлянки – известной общественной организации, которую он создал, впервые став депутатом, и которой руководил на протяжении 16 лет.

Понятно, что главная задача депутата - отстаивать интересы своего района, используя личный и командный депутатский ресурс. Чем больше депутатов от района принимают участие в голосовании по ключевым моментам развития города, тем больше бюджетных средств привлекается непосредственно в район, тем эффективнее решаются злободневные проблемы.

С 2007 по 2011 год вместе с Девлетом Алихановым на Древлянке работала большая депутатская команда Попечительского совета (12 человек), и поэтому всем вместе им удавалось очень многого добиться. Разница ощутимая – на Древлянку было привлечено гораздо больше ресурсов, чем в другие микрорайоны. Это было заметно по отремонтированным дорогам, дворам, по бюджетному финансированию школ, детских садиков, поликлиники. По новым социальным объектам, которые здесь появились. Итог закономерен – в те годы Древлянка была, пожалуй, самым благоустроенным и комфортным районом Петрозаводска. И никто этому не удивлялся: "Так у вас же Алиханов и Попечительский совет!", - говорили жители других петрозаводских микрорайонов.

Мы хотим напомнить нашим читателям историю Попечительского совета Древлянки и рассказать о том, как работала единственная в своем роде общественная организация.

Подробности – в нашем материале "Древлянка без Алиханова".