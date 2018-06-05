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Новости. Общество
12:28, 05 Июня 2018

"Очень многое на Древлянке держалось на Алиханове"

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Девлет Алиханов  объявил о закрытии Попечительского совета Древлянки.

Девлет Алиханов, уже находясь в местах лишения свободы, принял решение о закрытии Попечительского совета Древлянки – известной общественной организации, которую он создал, впервые став депутатом, и которой руководил на протяжении 16 лет.

Понятно, что главная задача депутата - отстаивать интересы своего района, используя личный и командный  депутатский ресурс. Чем больше депутатов от района принимают участие в голосовании по ключевым моментам развития города, тем больше бюджетных средств привлекается непосредственно в район, тем эффективнее решаются злободневные проблемы. 

С 2007 по 2011 год вместе с Девлетом Алихановым на Древлянке работала большая депутатская команда Попечительского совета (12  человек), и поэтому всем вместе им удавалось очень многого добиться. Разница ощутимая – на Древлянку было привлечено  гораздо больше ресурсов, чем в другие микрорайоны. Это было заметно по отремонтированным дорогам, дворам, по бюджетному финансированию школ, детских садиков, поликлиники. По новым социальным объектам, которые здесь появились. Итог закономерен – в те годы Древлянка была, пожалуй, самым благоустроенным и комфортным районом Петрозаводска. И никто этому не удивлялся: "Так у вас же Алиханов и Попечительский совет!", - говорили жители других петрозаводских микрорайонов. 

Мы хотим напомнить нашим читателям историю Попечительского совета Древлянки и рассказать о том, как работала единственная в своем роде общественная организация.  

Подробности – в нашем материале "Древлянка без Алиханова".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2018-06-05 12:47:32
Древлянка наша была самая красивая ,ухоженные дворы и дворовые площадки.В настоящее время во дворах ямы,мусор,нет для детей и взрослых зон отдыха и спортивных площадок для молодежи.
Гость
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