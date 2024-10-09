Очень сильная магнитная буря бушует на планете

Полярные сияния на Земле наблюдались вплоть до субтропиков.

Сильнейшая магнитная буря началась на Земле вечером 10 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Земля попала в самый эпицентр огромного облака плазмы.

Шторм начался около 18 вечера и быстро достиг уровня G4 - очень сильная буря.

По расчетам, сильная буря будет продолжаться больше двое суток, до ночи воскресенья, 13 октября.