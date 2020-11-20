Пациентка ковид-центра в Петрозаводске рассказала, что чувствует человек, заразившийся коронавирусом.

"Очень сильно ломает, крутит мышцы, и дико болит голова, и пропадает обоняние... Начинаешь нюхать хлорку, а она не пахнет. Мой случай: я нюхала кофе и хлорку. И у меня до сих пор обоняние не очень. То есть я чувствую какие-то отдаленные запахи, но я еще не чувствую всё. И слабость. Вообще ничего не можешь. Ты можешь дойти только с кровати до туалета... И не чувствуешь высокую температуру. Кажется, что 37,5 градусов, меряешь, у тебя – 39 градусов", – рассказала пациентка монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии.

18 ноября корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Там врачи спасают самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией.

Репортаж из "красной зоны" читайте далее.