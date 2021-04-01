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Весной 134 тысячи новобранцев отдадут долг Родине

Новости. Общество
21:05, 01 Апреля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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В России с 1 апреля начинается весенний призыв в армию.

В России с 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей, напоминает РИА Новости со ссылкой Минобороны РФ.

Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы - один год. В ходе кампании будут реализованы противоэпидемические меры, в частности, к работе с призывниками допускаются только привитые сотрудники или с иммунитетом, всем новобранцам сделают тесты.

"Первого апреля начинается весенний призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года № 186 для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134 тысяч человек", - сказали в министерстве.
В весенний призыв прошлого года было призвано на военную службу практически столько же граждан – 135 тысяч человек, в осеннюю кампанию ряды Вооруженных сил пополнили 128 тысяч новобранцев.

В последние годы имелась тенденция к снижению количества набираемых призывников из-за увеличения числа военнослужащих по контракту в российской армии. По данным на весну прошлого года, контрактников в войсках было почти вдвое больше, чем призывников: более 400 тысяч против 225 тысяч.

В министерстве уточнили, что весенняя кампания 2021 года будет проходить в 83 субъектах за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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