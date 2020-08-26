Очередная смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе Карелии.

Всего в Карелии за время пандемии умерло 28 человек.

Общее число заболевших – 3018 человек.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Кинелахта), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Тоунан), в Сортвальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля).

Общее число выздоровевших – 2229, за сутки выписались по выздоровлению 40 пациентов: в Петрозаводске – 19, в Питкярантском районе – 1, в Костомукше – 6, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Суоярвском районе - 1, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 3.

На самокарантине находятся 839 человек (+7 за сутки).

В местах обсервации пребывают 26 человек.

Всего в Карелии проведено 140331 исследование на коронавирус (+1158 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 491,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 661,6 случая, по Северо-Западу – 661.