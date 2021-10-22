Реклама

Ковид продолжает убивать жителей России: за сутки жертвами инфекции стали 1064 человека

Новости. Общество
11:58, 22 Октября 2021
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

Новости партнеров

Заразились, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, более 37 тысяч россиян — это также наибольшее число с начала пандемии.

За последние сутки в России выявлен 37 141 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 3 397 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 168 305 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 117 060.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 453 человека.

По данным на 22 октября, за сутки в России подтверждено 1064 летальных исхода от коронавируса — это новый рекорд по погибшим с начала пандемии. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 228 453 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 октября остается 1 786 528 человек.

Напомним, за сутки у более 384 жителей Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрированы две смерти, выздоровел 291 пациент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир
2021-10-22 12:03:47
В других странах как? Или мы "впереди планеты всей"?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
17.10.2021, 10:52
Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

21.10.2021 13:54
Капитал
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
Коронавирус бьёт новые антирекорды по заболеваемости и летальным исходам — выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить осложнения помогают анализы на наличие COVID-19.
«Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты» 2
21.10.2021 13:53
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
18.10.2021 14:42
«Это вопрос выживания» 7
18.10.2021 13:10
Вся аналитика

Чтиво

21.10.2021 16:53
Без политики
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник».
Поморский код 3
20.10.2021 14:41
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 21
15.10.2021 11:12
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»