Ковид продолжает убивать жителей России: за сутки жертвами инфекции стали 1064 человека

Заразились, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, более 37 тысяч россиян — это также наибольшее число с начала пандемии.

За последние сутки в России выявлен 37 141 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 3 397 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 168 305 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 117 060.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 453 человека.

По данным на 22 октября, за сутки в России подтверждено 1064 летальных исхода от коронавируса — это новый рекорд по погибшим с начала пандемии. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 228 453 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 октября остается 1 786 528 человек.

Напомним, за сутки у более 384 жителей Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрированы две смерти, выздоровел 291 пациент.