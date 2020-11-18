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Очередного пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД в Карелии

Новости. Происшествия
12:19, 19 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Кеми отстранен от управления 30-летний водитель, которого задержали пьяным за рулем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 18 ноября, в 21.00 в Кеми на ул.Кирова,1 сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления водителя автомобиля "ВАЗ-21099", который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении 30-летнего мужчины составлены административные материалы. Нарушителю предстоит понести наказание - административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться права управления на срок от 1.5 до 2 лет.

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