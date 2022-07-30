Очередной пьяный водитель попался на одной из трасс Карелии

Петрозаводчанин ждет решения суда, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Еще одного водителя с признаками алкогольного опьянения остановили сотрудники ДПС на одной из дорог Пряжинского района.

Теперь петрозаводчанину 1979 года рождения грозит лишение водительских прав от полутора до двух лет. Кроме того, мужчине придется заплатить крупный штраф. Окончательное решение примет суд.

Ранее Госавтоинспекция опубликовала рекорды гонщиков-нарушителей на дорогах Карелии.