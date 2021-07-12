Очередной рекорд по смертям от коронавируса зафиксирован в России

За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 780 человек, это максимальное число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 24 702 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 894 (12,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 833 175 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 236 214.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 566 человек.

Летальных случаев за все время: 144 492, за прошедшие сутки скончались 780 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 156,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 352 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 июля остаются 1 173 901 человек.