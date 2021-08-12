Очередной суточный рекорд смертности от COVID-19 побит в России – за последние 24 часа скончались 815 человек

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались 815 человек, а днем ранее было зарегистрировано 808 смертей ковидных больных, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 22 277 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 850 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 848 340.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 368 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 168 864. За прошедшие сутки скончались 815 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 171,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 511 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 августа остаются 1 242 577 человек.