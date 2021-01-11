Очередной житель Карелии отправится под суд за нанесенный полицейскому удар

Жителю Карелии, ударившему полицейского, грозит пять лет лишения свободы.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает сайт карельского Следкома.

По версии следствия, в декабре прошлого года сотрудник полиции прибыл в одну из квартир в поселке Золотец Беломорского района, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с бывшей женой. Полицейский вывел обвиняемого из квартиры на улицу для отправки в отдел полиции. Однако обвиняемый повел себя агрессивно и ударил полицейского, причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее аналогичная история произошла в Беломорске. Там в ночь на 22 ноября прошлого года сотрудники полиции прибыли в одну из квартир, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал бывшей жене. Полицейские потребовали от мужчины прекратить конфликт. Однако обвиняемый повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.