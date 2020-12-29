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В Карелии полицейский поехал разнимать скандал экс-супругов и там же оказался побит

Новости. Криминал
16:54, 30 Декабря 2020
фото: © РИА Новости Крым. Илья Питалев
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В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника внутренних дел.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщают в республиканском Следкоме.

По версии следствия, в ночь на 22 ноября этого года сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в Беломорске, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал бывшей жене.

Полицейские потребовали от мужчины прекратить конфликт. Однако обвиняемый повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Беломорска забил женщину до смерти.

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