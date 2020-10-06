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Пьяный житель Беломорска забил женщину до смерти

Новости. Криминал
08:05, 07 Октября 2020
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
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В Беломорске 42-летний местный житель забил руками до смерти свою сожительницу, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 27 мая 42-летний житель Беломорска у себя дома распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между мужчиной и женщиной произошел конфликт, и подсудимый избил сожительницу руками, причинив ей множественные телесные повреждения.

Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась.

В отношении подсудимого, ранее судимого за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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