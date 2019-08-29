Очередные бомбоубежища Петрозаводска хотят отдать бизнесменам

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Администрация Петрозаводска планирует передать в пользование или в собственность предпринимателям еще 4 сооружения гражданской обороны, расположенные в подвалах жилых домов.
Это следует из проекта изменений в Перечне муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Документ направлен в Петросовет.
Планируется передать предпринимателям бомбоубежища, расположенные по адресам ул, Дзержинского, 28, пр. Ленина, 26, ул. Максима Горького, 11, ул. Пирогова, 4.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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