Очередные бомбоубежища Петрозаводска хотят отдать бизнесменам

Администрация Петрозаводска планирует передать в пользование или в собственность предпринимателям еще 4 сооружения гражданской обороны, расположенные в подвалах жилых домов.

Это следует из проекта изменений в Перечне муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Документ направлен в Петросовет.

Планируется передать предпринимателям бомбоубежища, расположенные по адресам ул, Дзержинского, 28, пр. Ленина, 26, ул. Максима Горького, 11, ул. Пирогова, 4.

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