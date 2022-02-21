Очевидцы рассказали о начале рубок леса на месте стройки бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске

В Петрозаводске началась подготовка площадки для строительства нового здания Бюро судебно–медицинской экспертизы.

Фотографии с места будущей стройплощадки разместили подписчики группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Приметилась новая вырубка вдоль Высотного проезда. От подстанции в сторону Лососинского шоссе, за поляной, где несколько лет назад снесли деревянную двухэтажку», — говорится в подписи под фото.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов сообщи, что работы предполагается начать в феврале, а завершить в 2023 году.

Новое здание судебно-медицинской экспертизы расположится в районе проезда Высотный рядом с Детской республиканской больницей и Диагностическим центром в Петрозаводске. Сейчас бюро располагается в старых зданиях. Материально-техническая база учреждения не соответствует современным требованиям.