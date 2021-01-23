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Очевидцы рассказали о пострадавшей, провалившейся в канализационный колодец в райцентре в Карелии

Новости. Общество
11:44, 24 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Пожилая женщина в Кеми провалилась в открытый канализационный колодец и не могла оттуда выбраться без посторонней помощи.

Об этом на странице "Подслушано I Кемь" Вконтакте рассказали очевидцы происшествия и родственники пострадавшей.

"Мы с мужем проезжали по объездной дороге... и заметили человека, лежащего на снегу. Муж остановил машину и подошёл, там была женщина. Она провалилась в открытый люк. Он помог её вытащить", - написала одна из подписчиц.

Внучка пострадавшей рассказала, что бабушка не получила серьезных травм.

"Хочу поблагодарить мужчину, который вытащил мою бабушку из люка и довёл до дома... Бабушка отделалась синяками и испугом, слава богу, жива. Стыдно за нашу администрацию, которая не может обеспечить безопасность жителям и контроль за отвественными за этими чертовыми люками!", - написала родственница.

По словам жителей Кеми, прокомментировавших происшествие, этот колодец открыт уже много лет, и в городе есть еще несколько таких же опасных мест.

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