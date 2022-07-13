Очевидцы сообщили о протаранившем жилой дом автомобиле в Петрозаводске (ФОТО)

Легковой автомобиль врезался в многоэтажный жилой дом в Петрозаводске.
Об этом рассказали очевидцы ДТП — подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
По их словам, авария произошла на улице Ватутина. В стену дома врезался Mitsubishi Lancer.
По утверждению очевидцев, в салоне кроме водителя находились пассажиры.
Свидетели опубликовали фото с места ДТП. На нем видно, что перед столкновением автомобиль пересек пешеходную дорожку и газон.
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