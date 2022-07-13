Очевидцы сообщили о протаранившем жилой дом автомобиле в Петрозаводске (ФОТО)

Легковой автомобиль врезался в многоэтажный жилой дом в Петрозаводске.

Об этом рассказали очевидцы ДТП — подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По их словам, авария произошла на улице Ватутина. В стену дома врезался Mitsubishi Lancer.

По утверждению очевидцев, в салоне кроме водителя находились пассажиры.

Свидетели опубликовали фото с места ДТП. На нем видно, что перед столкновением автомобиль пересек пешеходную дорожку и газон.