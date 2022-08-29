Очистку русла реки в Петрозаводске делают так, чтобы там были условия для форели

Русло реки Неглинка в Петрозаводска очищают от песка, щебня, веток и глины.
Об этом сообщил представитель подрядной организации Сергей Стрижаченко.
«На некоторых участках реки еще держится форель, и поэтому мы специально не выравниваем русло, оставляя на поворотах ямки, чтобы ей было, где прятаться», — рассказал Стрижаченко.
По его словам, очистка русла поможет предотвратить выход реки из берегов при обильных осадках — для этого нужно, чтобы русло не заилилось.
Очистка русла началась еще в прошлом году. Тогда рабочие убрали мусор на участке реки протяженностью в микрорайонах Древлянка и Перевалка. Со дна водоема подняли более 25 тонн строительного и бытового мусора, древесины, автомобильных покрышек.
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