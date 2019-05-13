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Новости. Общество
10:26, 13 Мая 2019
фото: © из архива ИТАР-ТАСС/Молчанов Эдуард / depositphotos.com

"Одержимость импортозамещением уже превратила рацион жителя Карелии в более дорогой"

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Нет в России другого региона, в котором средства массовой информации воспроизводили бы в ежедневном режиме новость о том, что на границе у гражданина изъяли излишки санкционных продуктов.

У половины российских регионов вообще нет участка государственной границы. А у тех, что есть, нет тех самых Тохмаярви и Йоэнсуу, где гастрономические притязания на пармезан и хамон материализуются столь обыденно и неспешно.

Ежесуточно, если не ежечасно жители Карелии пересекают российско-финляндскую границу, отправляясь за продуктовым набором, значительная часть которого в его импортном варианте теперь находится под запретом. "Теперь" это уже почти пять лет. Первые продуктово санкционные и продуктово контрсанкционные удары были нанесены в конце лета 2014 года.

Не так давно Национальная мясная ассоциация направила обращение в адрес российского вице-премьера Алексея Гордеева с инициативой запрета на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, одновременно потребовав усилить контроль за багажом и ручной кладью. Разумеется, кто-то заключит, что давно пора, так как надо поднимать всё никак не встающие с колен отечественные сельское хозяйство и переработку. Кто-то "переключится" на формулирование новых задач для якобы скучающей таможенной службы. Но кто-то вполне оправданно скажет, что происходящее выглядит как ошеломляющий в своей беззастенчивости отраслевой лоббизм.

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