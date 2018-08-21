Одежду учителей предложили сделать похожей на военную форму времен ВОВ

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой добавить в форму учителей и школьников элементы униформы времён Великой Отечественной войны.

"В настоящее время введение школьной формы, стилизованной под форму Красной Армии, способствовало бы повышению патриотизма у подрастающего поколения, продемонстрировало бы неразрывную связь времён и дало бы стимул к гордости за честь своего мундира", — сказал Петров.

Политик также предложил ввести школьную форму в стиле 1940–1960 годов и военной формы 1930–1940 годов. Помимо этого, по его мнению, ученики могли бы носить пилотку, так как данный элемент гардероба пользуется популярностью у населения и родители с радостью бы встретили такое нововведение, пишет "Лайф".