Один человек погиб при пожаре частного дома в деревне Карелии

Серьезный пожар произошел в деревне Онькулица в Олонецком районе.

По сообщению олонецкого отряда спасателей, 20 ноября в 13.45 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре в доме в №1а в деревне Онькулица. Для ликвидации пожара привлекались восемь сот сотрудников и две автоцистерны пожарной части Олонца.

«Погибло - 1 человек, травмированных – нет», - говорится в сообщении отряда.