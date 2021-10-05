Один человек погиб, трое пропали без вести при крушении судна в Белом море

Частное прогулочное судно «Фаворит» потерпело крушение в Белом море недалеко от границы с Карелией.

Как сообщает ТАСС, сигнал бедствия с судна поступил днем 5 октября со стороны Кандалакшского залива

На борту было пять человек, включая четверых пассажиров. Судно выходило в море на рыбалку.

Плот с тонущего судна прибило волнами к берегу, однако спасатели никого в нем не нашли.

Двоих выживших — мужчину и женщину - обнаружили в спасательных жилетах в воде недалеко от берега. Пострадавшая умерла по пути в больницу, предварительно, от переохлаждения.

Трое мужчин остаются пропавшими без вести.

Поисковая и спасательная операция продолжается. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления.