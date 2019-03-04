Один человек попал в больницу после ДТП в Карелии

Авария случилась в Сегежском районе республики.

По данным МЧС Карелии, 4 марта в 16.04 пожарно-спасательное подразделение в составе 8 человек и двух единиц техники привлекалось для ликвидации ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на 3 км Волдозерского шоссе.

В результате происшествия один человек получил травмы. Его доставили в больницу.