Один человек пострадал, 15 эвакуированы на пожаре в поселке Пяозерский

В поселке Лоухского района произошел серьезный пожар, один человек получил травмы, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду в посёлке Пяозерский произошел пожар в жилом доме на улице Молодежная. Огнём повреждена ванная комната на площади 5 кв.м. в одной из квартир. На пожаре травмы получил один человек.

Из дома было эвакуировано 15 человек.

Причина возгорания, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей посёлка Пяозерский и посёлка Кестеньга.