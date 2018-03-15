Один человек пострадал, 15 эвакуированы на пожаре в поселке Пяозерский

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В поселке Лоухского района произошел серьезный пожар, один человек получил травмы, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В среду в посёлке Пяозерский произошел пожар в жилом доме на улице Молодежная. Огнём повреждена ванная комната на площади 5 кв.м. в одной из квартир. На пожаре травмы получил один человек.
Из дома было эвакуировано 15 человек.
Причина возгорания, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей посёлка Пяозерский и посёлка Кестеньга.
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