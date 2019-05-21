Один из дворов на Ключевой преобразится к августу

Работы по благоустройству дворовых территорий начались в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

Ирина Мирошник пообщалась с жителями дома №20 по улице Судостроительной, где 14 мая в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" начались работы по благоустройству двора.

Жители дома рассказали, что к началу августа на их территории будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, оборудовано освещение, установлены урны, скамейки и ограждение на лестнице. Кроме того, уже снесены аварийные деревья. По словам жителей, после завершения работ они продолжат благоустраивать клумбы самостоятельно.

Всего в Петрозаводске в 2019 году будут реализованы 35 проектов благоустройства дворовых территорий. На эти цели выделено более 55 млн рублей. Срок окончания работ - 1 октября 2019 года.