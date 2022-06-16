Один из известнейших мировых брендов полностью уходит из России

Американская компания Nike объявила о полном уходе с российского рынка.

Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании. Об этом сообщило РИА Новости.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщает Nike.

В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов принято не было.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).